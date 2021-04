Twentse ontdekker van Drommel zag al snel dat de puber uit Bussum het in zich had

‘FC Twente gaf ons lekker veel ruimte’

14 maart ALKMAAR - Calvin Stengs was zaterdagavond onbewust dodelijk over het spel van FC Twente. „Ze lieten ons wel heel makkelijk voetballen”, zei de uitblinkende aanvaller van AZ. Het werd in Alkmaar 4-1 voor de thuisploeg. „We kregen alle ruimte.”