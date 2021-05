Twentse supporters over dit seizoen: ‘Het gevoel ebde weg, het glipte door mijn vingers’

Ruud Lanjouw uit Vriezenveen, supporter FC Twente

„We moeten zeker niet weer op zoek gaan naar een nieuwe trainer, want dat geeft alleen maar onrust. Maar het is me wel een beetje tegengevallen dat Ron Jans het niet heeft kunnen omdraaien in de tweede seizoenshelft. Het is maar goed dat we het in de eerste seizoenshelft zo goed hebben gedaan, anders waren we Schalke achterna gegaan. Ik vraag me af of de trainer er nog greep op had. Ik vind het van lef getuigen dat hij de jeugd een kans heeft gegeven en daar moet hij mee doorgaan als het aan mij ligt.”