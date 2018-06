Udinese hengelt naar Ter Avest

Pahlplatz weg bij FC Twente

12:49 ENSCHEDE - Boudewijn Pahlplatz keert niet terug bij FC Twente. Het contract van de assistent-trainer liep af en wordt niet verlengd. De 46-jarige Pahlplatz was sinds 2007 in dienst van de Enschedese club. De eerste drie jaar was hij techniek-trainer. Sinds 2010 maakte hij deel uit van de staf van de eerste selectie. Ook als speler kwam hij jarenlang uit voor Twente.