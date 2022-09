UEFA straft FC Twente hard voor gooien drinkbekers

Feyenoord laat deadline verlopen: FC Twente laat Zerrouki niet gaan

ENSCHEDE - FC Twente gaat in de laatste week van de transferperiode niet meer in op aanbiedingen van andere clubs. Technisch directeur Jan Streuer heeft de zaakwaarnemer van Ramiz Zerrouki vorige week laten weten dat er na donderdag (gisteren, red.) niet meer valt te praten over een overgang naar Feyenoord.

26 augustus