Uitblinker Joel Latibeaudiere kijkt tevreden terug na ‘hard day at the office’ tegen PEC

Als speaker Jan Bruins een doelpunt van FC Twente omroept, begint hij met de voornaam, het publiek schreeuwt dan de achternaam terug. Zo gaat het deze zondag ook in de 25ste minuut van het duel tegen PEC Zwolle. Het is net 2-0 geworden en hij roept: 'doelpuntenmaker: Joel...' Het blijft even stil, want zijn naam is niet de makkelijkste, maar wel het onthouden waard. Latibeaudiere dus, een Engelsman van 19 jaar, met een Jamaicaanse vader en Engelse moeder.