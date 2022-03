Uitblinker Michal Sadilek spreekt zich uit: ‘Het liefst blijf ik bij FC Twente’

Zoals bekend heeft FC Twente een koopoptie op Sadilek. Die bedraagt 1.5 miljoen euro. De Enschedese club is er veel aan gelegen om hem te behouden voor de club. Sadilek is bezig aan een uitstekend eerste jaar bij FC Twente. „In Nederland wil ik sowieso alleen maar FC Twente spelen”, zegt Sadilek. „Ik hoop ook oprecht dat we er uit komen. We hebben tot 1 mei de tijd daar voor. Ik heb het geweldig naar de zin. De club is top, de supporters zijn geweldig en we hebben een heel goed elftal. De jongens gaan super met elkaar om. Positief is ook dat Ramiz (Zerrouki, red.) heeft bijgetekend. Ik heb niet alleen een klik in het veld met hem, maar ook daarbuiten.”