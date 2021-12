Uitblinker Unnerstall neemt het op voor bekritiseerde Drommel

beschouwing Weer sneuvelt er een directeur bij FC Twente en ook dit was te voorzien

ENSCHEDE - Het huwelijk tussen FC Twente en algemeen directeur Jan-Willem Brüggenwirth was gedoemd te mislukken. Hard ingrijpen was daarom de enige oplossing, hoe pijnlijk dat ook is voor alle partijen nu er weer een directeur vroegtijdig is gesneuveld in De Grolsch Veste.

19 november