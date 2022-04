Uitgifte 20.000 retrojacks aan trouwe fans FC Twente zorg voor files rond stadion

Ruime nederlaag voor FC Twente bij Fortuna Düsseldorf

DUSSELDORF - De reserves van FC Twente maken er een traditie van in de interlandbreak het slechtste van zichzelf te laten zien. Donderdagmiddag ging het mis bij Fortuna Düsseldorf. In het prachtige stadion van de thuisploeg was het na een half uur spelen al 3-0. Het werd uiteindelijk 4-0 voor de club uit de Tweede Bundesliga.

24 maart