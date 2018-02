Uitvak derby Heracles - FC Twente binnen enkele minuten uitverkocht

Ge­voel­s­tem­pe­ra­tuur van -15 kan doorgaan bekerduels dwarsbomen

13:44 In een winterse week waarin Nederlanders hun schaatsen weer uit het vet mogen halen, moet er ook nog gewoon worden gevoetbald. Maar is het wel verantwoord om Feyenoord – Willem II en AZ – FC Twente in deze vrieskou woensdag door te laten gaan?