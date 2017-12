Ünal en Armenteros: van de schijnwerpers naar de schaduw

Armenteros

Samuel Armenteros (27) hoopte met zijn nieuwe club Benevento Calcio op een sprookje in de Serie A. Vol verwachting begon de oud-spits van Heracles aan zijn eerste seizoen op het hoogste Italiaanse niveau. Zijn doel: zich in de Zweedse WK-selectie spelen. Hoe lelijk kan de waarheid zijn? Benevento, debutant op het hoogste niveau van Italië, heeft na veertien speelronden nul punten. De aanvaller lijkt weer verkeerd te hebben gekozen.

Record

De alltime clubtopscorer van Heracles tekende pas op 30 augustus 2017 voor drie jaar bij Benevento Calcio, een Italiaanse club die niemand echt kende. Het was een tegenvaller dat er zo weinig clubs belangstelling voor hem hadden. En daar zit de voormalige publiekslieveling van Heracles dan. Ver weg van Almelo en Zweden verpietert hij. Niet eerder begon een club zo slecht aan een seizoen in Italië als Benevento. Niet eerder ook beleefde een club zo'n slechte competitiestart in de vier grootste competities (Engeland, Spanje, Duitsland en Italië). In 1930/1931 verloor Manchester United de eerste twaalf wedstrijden in de competitie. De club van Armenteros loopt al uit op het record.

Volledig scherm Samuel Armenteros. © Lars Smook

Invalbeurten

Tot nu toe scoorde hij slechts een keer in de zeven wedstrijden die hij speelde. In de meeste gevallen mocht hij alleen invallen. Ook een enorme teleurstelling voor de speler die voor 2 miljoen werd gekocht en daarmee de op één na duurste aankoop van de club is in de geschiedenis. Hij wilde weg bij Heracles met het oog op het WK, maar is op een hoger podium verder uit beeld geraakt dan hij zich ooit had kunnen bedenken.

Ünal

Waar moet je eigenlijk beginnen om aan de hand van Enes Ünal de gekte in het voetbal te beschrijven? Bij het feit dat Villarreal hem in de zomer voor 14 miljoen euro kocht en hem na twee maandjes alweer verhuurde aan Levante? Of bij het verhaal Manchester City, dat hem ooit als tiener weghaalde uit Turkije? Niet om het eerste elftal te halen, maar puur voor de handel. Minstens zo bizar: Levante is alweer de vijfde club in zijn loopbaan en dan hebben we het dus over een spits van 20 jaar, die gewoon ergens lekker wil voetballen.

Speelbal

Natuurlijk, zeggen ze bij Twente, was het 't beste voor zijn ontwikkeling geweest als hij nog een jaartje was gebleven. In de eredivisie krijg je de ruimte die elke jonge speler zich wenst. Hij wilde best blijven, maar als je onder contract staat bij het wereldmerk Manchester City, ben je een speelbal op een krachtenveld waar je als voetballer geen invloed op hebt. En dan nog: als een club uit de Primera Division wenkt, ga je.

Volledig scherm Enes Ünal © Ronald Bonestroo