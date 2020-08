Update uit De Lutte: blessures voor nieuwelingen Pierie en Markelo

Alexander Jeremejeff, Lazaros Lamprou (voorzorg), Queensy Menig en Wout Brama slaan de afsluitende partij over. De laatste twee kampen met lichte kwetsuren en verwachten later deze week zonder problemen weer aan te kunnen sluiten. De maandagavond bij FC Twente gearriveerde Jeremejeff heeft die ochtend al een individuele fysieke test gedaan en doet in ochtend ook niet mee.