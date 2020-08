Update uit De Lutte: over verwarring uit Dresden en de interesse uit Limburg

De nieuwe spits staat toch echt op het veld in De Lutte als zijn oude werkgever Dynamo Dresden via de officiële kanalen meldt dat het de overgang van Alexander Jeremejeff nog niet kan bevestigen. Dat bericht uit Duitsland leidt niet tot paniek in het Enschedese kamp, wel tot verbazing. Volgens de leiding van FC Twente is alles gewoon in orde. Jeremejeff werd maandagavond officieel gepresenteerd, waarna hij zich in De Lutte aansloot bij het trainingsclub.

Geen nieuwe speler van Dresden

De aanwezige technisch directeur Jan Streuer ontkent in de ochtend de berichtgeving dat FC Twente de Zweedse rechtsback Linus Wahlqvist een aanbieding heeft gedaan. Wahlqvist speelde net als Jeremejeff het afgelopen seizoen voor Dynamo Dresden, maar na de degradatie naar de Derde Bundesliga kan hij ondanks een doorlopend contract transfervrij vertrekken. ,,Hij is zeker een optie, maar we hebben nog meer spelers voor die positie op het lijstje staan en we hebben nog geen knopen doorgehakt", aldus Streuer. Later in de middag wordt bekend dat Wahlqvist niet de nieuwe rechtsback van FC Twente wordt. Hij keert terug naar zijn vaderland Zweden en tekent bij IFK Norrköping.

Ajax zegt nee

Marc Overmars, technisch directeur van Ajax, heeft ondertussen laten weten dat FC Twente en Heerenveen niet hoeven te rekenen op de komst van Jurgen Ekkelenkamp. Een verhuur is voorlopig niet aan de orde, aldus Overmars. De technische leiding van FC Twente wordt niet verrast door de mededeling, omdat men vanaf het begin heeft geweten dat Ekkelenkamp in deze fase van de voorbereiding sowieso geen optie is. Ekkelenkamp wil voor zijn kansen gaan bij Ajax en in Amsterdam houden ze op dit moment vast aan een grote selectie. Het woordje voorlopig biedt echter enige ruimte. Trainer Ron Jans en Streuer hebben al eerder aangegeven dat men bereid is op sommige spelers langer te wachten.

Wachten op oude bekenden

Eljero Elia en Karim El Ahmadi zijn daar twee voorbeelden van. Streuer verwacht dat El Ahmadi binnen nu en drie weken een beslissing neemt over zijn toekomst. Elia wil eerst het seizoen afmaken in Turkije, voordat hij gaat praten met de leiding van FC Twente.

Roda wil reservekeeper

FC Twente is in gesprek met Roda JC over tweede keeper Jorn Brondeel. De eerste divisionist wil de Belg graag overnemen. Brondeel, die in 2017 overkwam naar Enschede, is al twee jaar lang veroordeeld tot de bank. Ook dit seizoen is Joël Drommel de onomstreden nummer één. Brondeel heeft nog een eenjarig contract bij FC Twente.