Vaclav Cerny werkt hard aan herstel: ‘Ik heb zin in de revalidatie en wil me niet laten afleiden door randzaken’

Hij is bij elke laatste training voor de wedstrijd. Dan laat Vaclav Cerny de fysio’s in sportschool Trifora in Enschede achter zich en meldt hij zich langs de lijn. Zittend in de dug-out volgt Cerny zijn ploeggenoten, zwijgend, elke keer weer. De gang naar het voetbalveld doorbreekt even het ritme van de eenzaamheid van de revalidatie. Zie het als een uitje. „Ik wil zelf graag naar de club en ik merk dat de mensen het ook fijn vinden als ik even langskom. Dat voelt goed”, zegt hij. „Voor de wedstrijd ben ik altijd heel kort in de kleedkamer, ik wens de jongens succes en ga dan weer. De focus moet niet liggen op de spelers die er niet bij zijn. Ik denk dat ik 90 procent van de wedstrijden in het stadion heb gezien. Heel soms vond ik het te lastig en ben ik thuis gaan kijken.”