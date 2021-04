Vader van Ajax-talent Rensch vergooide in Twente zijn loopbaan

Het moet een jaar geleden zijn toen Achmed Kandhai op het trainingscomplex van Ajax hoofdtrainer Erik ten Hag tegen het lijf liep. „Erik had niet meteen door wie hij voor zich had”, vertelt Kandhai. „Niet zo gek natuurlijk, want de krullen van toen zijn er niet meer. Niet alleen híj is kaal geworden, haha… We hadden elkaar een jaar of twintig niet gezien. Ik zei: Achmed Kandhai is de naam, en toen wist hij het uiteraard direct, want wij hebben samengespeeld bij FC Twente. ‘Wat brengt jou hier’, vroeg hij, waarna ik antwoordde: ‘ik ben de vader van Devyne Rensch’. Dat wist hij niet.” Twaalf maanden later won het grote talent Rensch zijn eerste grote prijs met Ajax en staat hij op de drempel van de titel. De naam Rensch is de achternaam van zijn moeder.