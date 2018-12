Vak-P: eindelijk gerechtigheid na vrijspraak

ENSCHEDE - Het bestuur van Vak-P voelt zich gerehabiliteerd door de vrijspraken voor de vier Enschedeërs, die verdacht werden van drugshandel vanuit het home van Vak-P. Het bestuur heeft altijd ontkend dat er in of vanuit hun supportershome werd gehandeld.

Bestuurder Mark van Gils: „We hebben het altijd gezegd. Het home was geen plek waar werd gehandeld. Daar hebben we ons sterk voor gemaakt. Dat zouden we nooit toestaan. Handelen gebeurde elders in het stadion, niet door of bij ons. Er is 25 jaar historie met leugens kapot gemaakt.”

Inval

April vorig jaar viel de politie het home binnen van Vak-P. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd Twente-PSV. In het home zou sprake zijn van georganiseerde drugshandel, aangestuurd door kopstuk Laurence S. van motorclub Satudarah. In het home werd 12 gram cocaïne gevonden. Vanwege de inval ontstonden er rellen. Er ontstond bovendien veel onrust door een foutieve oproep aan het publiek om het stadion te verlaten. Wie daar verantwoordelijk voor was is onduidelijk gebleven. De burgemeester sloot daarna et home voor een jaar en trok voor twee jaar de horecavergunning in vanwege de gevonden drugs

Schoolfeest

De rechtbank in Almelo heeft nu de vier verdachte Enschedeërs vrijgesproken van handel in drugs vanuit het home van Van-P in het stadion. Volgens de rechtbank zijn de gevonden drugs niet aan personen te koppelen. Evenmin vormen de verdachten een criminele organisatie, zegt de rechtbank. Het OM eiste celstraffen van één en twee jaren tegen Christiaan P. (41), Johnny E. (32), Martin B. (38) en Laurence S. (46). De advocaten hadden vrijspraak gevraagd. P. en E. zijn wel strafbaar voor dealen in cocaïne op andere plekken. E. krijgt 210 dagen cel, waarvan 105 voorwaardelijk voor handelen bij het Schoolfeest in Goor. P. krijgt 210 dagen cel waarvan 96 voorwaardelijk. B. krijgt voor wapenbezit een taakstraf van 120 uur. Satudarahlid S. is vrijgesproken.

Opgeheven hoofd

Van Gils: “Voor het bestuur van Vak-P is dit persoonlijk heel zwaar geweest. Je wordt neergezet als een stelletje boeven, die drugshandel in hun home toestonden. Voor je persoonlijke imago, je gezin en je werk is dat zo schadelijk geweest. Maar wij hebben nooit gelogen. Ik had mijn afscheid als bestuurder al gepland, maar ben vanwege deze affaire langer gebleven. Nu kan ik met opgeheven hoofd afzwaaien.”

Vak-P verzette zich destijds tegen sluiting van het home. Maar de bestuursrechter vond die maatregel vanwege de gevonden drugs legaal. De advocaat van Vak-P, Umut Ural, haalt opnieuw uit naar politie en gemeente. "Er is zoveel beweerd waar nu niets van waar blijkt. Vak-P zou de controle zijn kwijtgeraakt, de veiligheid zou in het geding zijn... De burgemeester moet zich schamen."