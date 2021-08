Vak-P en het verhaal van de megaclown: ‘We zijn hier wel een jaar mee bezig geweest’

Het is zondagmiddag een paar minuten voor de aftrap, als er in Vak-P een megaspandoek wordt ontrold. De verbazing, bewondering en verwondering in de rest van De Grolsch Veste is groot als er een enorme clown zichtbaar wordt. Zelfs vanuit het Ajax-vak klinkt de waardering voor dit Twentse meesterwerk. „Ik stond aan de overkant opnames te maken, en je merkte dat het wat met de mensen deed. De boel werd heerlijk opgezweept”, zegt Fransen die voorzitter is van een speciale groep van zo’n 65 leden van Vak-P: de Ultras.