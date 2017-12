Vak-P uit frustraties in open brief: 'bedankt voor het kapot maken'

ENSCHEDE - Pal voor de feestdagen uit het bestuur van Vak-P zaterdag in een open brief nog eens haar frustraties over de sluiting van hun home en het 'onzichtbaar en kapot maken van de cultuurbewakers van FC Twente.

Het home werd dit jaar gesloten, nadat er bij een politie-inval tijdens Twente-PSV drugs werd gevonden. Vak-P vocht de sluiting aan maar verloor. Dit hele seizoen moet het home op last van de burgemeester gesloten blijven. Binnenkort dient de rechtszaak tegen de verdachten die drugs zouden hebben gehandeld in het home. Geen van de verdachte is betrokken bij het bestuur van Vak-P. Het bestuur blijft van mening dat de sluiting van het home van de trouwe supportersgroep onnodig was.

Hieronder de tekst van de open brief, die zojuist op de Facebookpagina van Vak-P is verschenen.

Open brief

"Tweewekelijks staan onze trouwe leden voor een dichte deur bij ons supportershome. Onze identiteit zijn we grotendeels kwijt en we zijn in een situatie beland waarin er samen uitkomen, kennelijk niet meer het doel is. Eerder eentje van onnodige verwijten over en weer. Hoofdrolspelers van deze betreurenswaardige soap, als de burgemeester Van Veldhuizen, gemeente, politie en FC Twente zijn we een woord van ‘dank’ verschuldigd voor hun bedenkelijke rol in het creëren van een nagenoeg onoverbrugbare kloof.

Het resultaat van deze soap is een situatie waarbij er niet gezocht werd naar een oplossing, maar er enkel gedacht werd aan het “eigen straatje schoonhouden”. Voor dit veeg- en poetswerk werden alle middelen uit de kast gehaald om de schuldvraag maar niet op het eigen bordje te krijgen. Zoals u waarschijnlijk allen wel gemerkt heeft, hebben wij ons in die periode niet gemengd in het afschuifspelletje, het verspreiden van leugens en het bespelen van de opinie via de regionale mediakanalen. Enkel als er nieuws te melden was aan onze leden, hebben wij van ons laten horen. Tevens hebben we een ledenvergadering gehouden waar een ieder zijn zegje kon doen.

Wij zijn van mening dat diegene die zich bezighielden met het afschuiven, het ontkennen en het in stand houden van leugens, een grote bijdrage hebben geleverd aan het onzichtbaar maken van een cultuurbewaker die altijd kritisch naar de club en haarzelf gekeken heeft. Het bestuur van Vak- P betreurt het dat in haar home een handelshoeveelheid drugs gevonden is. Het onderzoek heeft aangetoond dat het bestuur op geen enkele wijze betrokken was bij deze kwestie. Ook al werd het ons wel zwaar aangerekend en verweten door de verschillende partijen (lees: de hoofdrolspelers) en geledingen binnen de club. Ondanks alle goede bedoelingen, de dialogen die wij nooit uit de weg zijn gegaan, en het willen meedenken in oplossingen, hebben wij nooit de kans gekregen om dit te realiseren en bleef de deur voor ons gesloten.

Vak-P is voor heel veel mensen meer dan alleen een supportersvereniging. Al 26 jaar komen verschillende mensen met verschillende idealen naar Vak-P. Het bindmiddel is de liefde voor de club FC Twente, het samen toeleven naar een wedstrijd en het samen vieren van een overwinning of verwerken van een nederlaag in het home. Dat dit ook kan resulteren in mooie spontane acties heeft het (recente) verleden ook bewezen. Denk aan de TRI4BIBI actie, de supportersmars, het oproepen de club in de financieel zware periode te steunen en de vele fantastische sfeeracties. Dat het niet allemaal even netjes is, valt ook niet te ontkennen. De relletjes, en de eerdere sluiting (waarbij het bestuur van die tijd er overigens ook niks mee te maken had…) horen ook bij de geschiedenis en de identiteit van Vak-P. Nooit zullen wij ons negatief uitlaten over de club, en daar waar de club gaat, gaan wij ook. Altijd en overal!

Dit wordt ons nu niet meer gegund doordat er (politieke) carrières gered moeten worden. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt door de verkeerde teksten om te roepen, het buitensporige politieoptreden en de leugens daags na de inval. Wij waren in feite al veroordeeld door iedereen zonder dat de echte feiten boven tafel zijn gekomen. Achteraf is het makkelijk een koe in de kont te kijken, maar wederom blijkt dat alle beschuldigingen aan ons adres niet terecht zijn geweest. Dit is ook bewezen!

Dus bij deze willen we alle ‘betrokken’ partijen, zo voor de kerstdagen, heel hartelijk danken voor het kapot maken van een supportersvereniging die enkel de beste bedoelingen heeft gehad en ten alle tijden de dialoog wou aangaan. Bedankt!!

Wel willen we oprecht al onze leden en andere betrokken hartelijk danken voor hun steun en inzet. Want gelukkig hebben bijna 700 mensen hun lidmaatschap weer verlengd. Echt top! Dit zijn mensen die weten wat Vak-P voor de club en de uitstraling heeft betekend. Dit alles maakte Vak- P tot wat het was, geen klapperclub zoals AZ, geen toeschouwers zoals bij vele andere clubs, maar supporters met passie en trots. En een enorm groot hart voor de club. Wij gaan dus voorlopig door zonder home!