Vak-P verwijt leiding FC Twente gebrek aan transparantie

"De binding met sponsoren en supporters is ver te zoeken. Daar waar de supporterstribune nog redelijk vol zit is de TOS-tribune en De Gouden Talenten Business club tribune een desolate bende van lege stoelen. En ook hier is de conclusie dat Jan van Halst op commercieel gebied heeft gefaald. Hij heeft goede medewerkers laten vertrekken en er mindere voor terug gehaald", zo wordt vastgesteld.

"Afstand groter dan ooit"

"De afstand tussen de club en haar supporters lijkt dan ook groter dan ooit. Er is geen warmte, er is geen toegankelijkheid. Hoe wil je warmte krijgen als je niet voor je meest dynamische supportersvereniging opkomt? De vereniging die geprezen wordt om haar steun en sfeerakties? Die je keihard laat vallen als de gemeente en de politie om de hoek komen kijken", stelt Vak-P een persoonlijk pijnpunt vast.

"En wat ons betreft ook geen nuchtere en open bedrijfsvoering. Velderman, hoe zit het met de zaken Corona, Tadic, FIOD etc.? Wees eens helder en duidelijk, wat staat ons te wachten als we al die claims verliezen? Hebben we dan nog wel een club?" is de vraag die de fans stellen.

"Wat als we degraderen?"

"Velderman, waar denk je geld op te halen als we onverhoopt degraderen? Het rapport van Hypercube uit november 2016 (te vinden via google) stelt luid en duidelijk dat de club 10 miljoen euro aan inkomsten gaat mislopen indien we degraderen en dat we in het eerste jaar afsluiten met 4,5 miljoen euro negatief. Geef openheid over de scenario’s die de club uitgewerkt heeft en vertel het aan ons. "

"Wij gaan niet betalen voor de Play-off wedstrijden"