Van Boekel fluit achtste finale FC Twente, Nijhuis leidt Heracles

Het is voor FC Twente de tweede keer in drie weken dat het in de Grolsch Veste speelt tegen de ploeg uit Amsterdam. Op 2 december was Ajax ook al te gast in Enschede. Toen stond er na een spannend duel 3-3 op het scorebord, waardoor de mannen van Gertjan Verbeek het eerste punt pakten in vijf wedstrijden.