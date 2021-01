Van de bank van FC Twente naar de topclub Galatasaray

Dervisoglu trok in de winterstop al na vier maanden de deur achter zich dicht bij FC Twente. De Turkse jeugdinternational kwam in Enschede niet aan spelen toe, mede omdat de voorhoede in de eerste seizoenshelft als een tierelier draaide. Door het gebrek aan uitzicht haalde Brentford hem terug naar Londen. Maar ook bij de club uit het Championship lijkt hij niet in de plannen voor te komen. Brentford wil daarom meewerken aan het verhuren van de aanvaller uit Rotterdam. Dat Galatasaray hem nu in wil binnenhalen is misschien opvallend gezien zijn reservebeurten bij FC Twente, daar staat tegenover dat hij door zijn goede prestaties met Jong Turkije veel indruk heeft gemaakt in het voorbije jaar.