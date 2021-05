Van de laatste derby in Enschede is bijna iedereen gevlogen: waar zijn ze gebleven?

FC TWENTE

Bij FC Twente is zaterdag Joël Drommel de enige die nog over is van het elftal van anderhalf jaar geleden. Hij staat aan de vooravond van zijn laatste Twentse derby. De Almeloër Wout Brama keert daarvoor als ‘oudgediende’ terug. De middenvelder was er in de laatste twee edities niet bij, maar zal normaal gesproken in de basis van de Enschedese club staan.