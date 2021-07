Van de Serie A naar Hengelo: FC Twente in gesprek met talentvolle aanvaller

Cleonise is transfervrij nadat zijn contract bij Genua niet werd verlengd. Hij vertrok al op jonge leeftijd naar Italië, speelde ook vijf duels in het eerste team in de Serie A, maar brak niet door. „Talenten gaan vaak te vroeg weg”, vindt Streuer. „Het is een goed teken dat hij al minuten maakte in de Serie A, maar wil je als aanvaller in Italië in een eerste team spelen, ben je vaak een jaar of 24.”

De proefspeler is fysiek en technisch vaardig, snel, heeft een actie en is coachbaar. „We wilden hem niet zomaar ophalen, maar eerst op de training in actie zien. Hij laat zien dat hij goed mee kan komen, nu gaan we zien of we er uitkomen.” Ook trainer Ron Jans is tevreden over de aanvaller. „Er zit rek in hem, ik verwacht dat hij een eredivisiewaardige speler kan worden.”