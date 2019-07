Van der Kraan nog steeds niet officieel directeur FC Twente

ENSCHEDE – Paul van der Kraan is nog steeds niet officieel directeur bij FC Twente. De belastingdienst heeft de overeenkomst waarbij Van der Kraan zich via zijn eigen management-BV verhuurt aan de club nog niet goedgekeurd.

Dat schrijft het college van b. en w. aan de gemeenteraad. Om zich vooraf volledig in te dekken, had FC Twente de fiscus om goedkeuring voor de overeenkomst gevraagd voordat het managementcontract met Van der Kaan werd aangegaan. „We zijn heel voorzichtig en willen elk risico uitsluiten”, legt Koen Groenewold, lid van de raad van commissarissen uit. Volgens Groenewold is ‘het allemaal niet zo spannend.’ „Het is een doodnormale overeenkomst, zoals je die in het zakenleven heel vaak ziet, maar de definitieve toestemming is er nog niet, al verwachten wij die nu binnen afzienbare tijd.”

Aansprakelijkheid

Dat heeft als gevolg dat Oldenzaler Groenwold nog steeds de enige statutair bevoegde bestuurder is bij FC Twente. Met Dennis Schipper en Frans Weghorst vormt hij de raad van commissarissen. De club is nog op zoek naar twee toezichthouders, die de rvc zouden moeten completeren. Maar erg soepel gaat dat nog niet. In de periode dat de financiële positie van FC Twente zeer penibel was, waren beoogde commissarissen huiverig voor aansprakelijkheid.

Extra waarborgen