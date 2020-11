Van der Kraan stopt na dit seizoen als directeur bij FC Twente

ENSCHEDE - Paul van der Kraan stopt na dit seizoen als algemeen directeur van FC Twente. De 67-jarige Brabander, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zegt geen fulltime-functie meer in de voetballerij te ambiëren. Het is nog niet uitgesloten dat hij op parttime-basis nog zaken voor de Enschedese club blijft vervullen.

Het aangekondigde afscheid van Van der Kraan is niet helemaal verrassend. De Algemeen Directeur liet bij zijn contractverlenging al doorschemeren dat het waarschijnlijk bij een periode van een jaar zou blijven.

Lastig besluit

Van der Kraan rept over een moeilijk besluit, maar hij vindt het wel het enige juiste. Om de club de ruimte te geven op zoek te gaan naar een nieuwe algemeen directeur, maakt hij nu al zijn beslissing kenbaar. Van der Kraan: „Laat ik beginnen te zeggen dat het een ontzettende moeilijke keuze is geweest. FC Twente en ik wisten dat mijn aanstelling voor maximaal een paar jaar zou zijn. In de bijna twee jaar dat ik hier nu werkzaam ben, heb ik FC Twente ervaren als een hele fijne club, met keihard werkende collega’s. Collega’s die het niet bepaald gemakkelijk hebben gehad. Ik ben onder de indruk geraakt van de betrokkenheid van de regio. Ik ervaar dagelijks de unieke hartverwarmende steun van supporters en sponsoren. Iedereen is ontzettend betrokken. Ik ga dat straks ongetwijfeld missen.”

Directeur uit het voetbal

Van der Kraan maakte in het seizoen 2018/19 de overstap van FC Den Bosch. Daarvoor was hij onder meer werkzaam voor RBC, Vitesse en Fortuna Sittard. Op de werkvloer was men vooral blij dat er eindelijk een directeur kwam uit de voetballerij.

Machtsstrijd

Van der Kraan kwam binnen op een moment dat de club in zwaar financieel weer verkeerde. Vorig seizoen kwam hij in een machtsstrijd terecht met de toenmalige technisch directeur Ted van Leeuwen. De twee directeuren communiceerden nauwelijks met elkaar. De clubleiding liet dat conflict voortsudderen, waarna Van der Kraan in het voorjaar zelf ingreep en Van Leeuwen de wacht aanzegde. Ook nam hij afscheid van trainer Gonzalo Garcia en diens staf. De Raad van Commissarissen steunde deze beslissingen en koos voor een nieuwe wind.

Goede samenwerking

Na een moeizame zoektocht naar een technisch directeur kwam hij uiteindelijk uit bij een goede bekende, Jan Streuer. Die samenwerking pakte goed uit, in combinatie met de nieuwe hoofdtrainer Ron Jans. Mede door de goede resultaten verkeert FC Twente dit seizoen in een relatief rustig vaarwater.

Ook de jaarcijfers zagen er ondanks de coronacrisis niet verkeerd uit voor de club. Zonder de pandemie had FC Twente zelfs zwarte cijfers geschreven. In een interview met deze krant ontkende Van der Kraan eerder dit jaar dat hij vooral een directeur is die naar de getallen kijkt. ,,Ik ben veel meer dan een saneerder", zei hij toen. Wel werden er onder zijn leiding 17 banen opgezegd, maar dat was volgens hem nodig om financieel het hoofd boven water te houden.

Vertrouwen in toekomst

Een half later is de rust terug bij de vaak zo broeierige club. ,,Het is fijn dat de club sportief de stijgende lijn heeft ingezet en ik heb er alle vertrouwen in dat dat de komende jaren zal worden voortgezet", aldus Van der Kraan. ,,Financieel gaat het ook weer beter, ingezet met het herstructureringsplan dat samen met de geweldige steun van de ‘Noabers’, ‘Ambassadeurs’ en de gemeente Enschede is gemaakt. Het is jammer dat we door de uitbraak van het corona-virus de aanvankelijk goede cijfers moeten bijstellen. Dit is echter niet alleen wat geldt voor FC Twente, dit geldt voor het hele betaald voetbal en bijna alle andere branches. Ik weet zeker dat FC Twente ook deze moeilijke tijd overleeft.”

De supportersverenigingen van FC Twente roemde in de voorbije maanden de nieuwe koers die de club had ingezet. Vooral het aanhalen van de onderlinge banden en de transparantie werden gewaardeerd. Van der Kraan stond er bij de achterban dan ook goed op.

Dennis Schipper, voorzitter van de Raad van Commissarissen, laat in het persbericht van de club weten het vertrek te betreuren. „Met de aanstelling van Paul van der Kraan haalden we een ervaren professional binnen, die zijn sporen ruimschoots had verdiend op bestuurlijk vlak in het betaald voetbal. In de afgelopen periode heeft hij dit meer dan bewezen. Hij heeft niet alleen scherp financieel inzicht, maar is ook een sterke bindende factor gebleken tussen de diverse interne en externe partijen van de club. Hij heeft veel werk verzet en FC Twente sportief en financieel weer een stap verder gebracht. We wisten dat zijn aanstelling slechts voor een paar jaar zou zijn, maar we vinden het bijzonder jammer dat Paul ons aan het eind van het seizoen gaat verlaten. Uiteraard respecteren we zijn keuze. Zijn besluit geeft ons de ruimte een goede opvolger te vinden. Daar gaan we vanaf nu mee aan de slag. Tot aan die tijd zal Paul al zijn ziel en zaligheid in de club leggen, daar zijn we van overtuigd. Ondanks Paul’s vertrek gaan de gesprekken over de verlenging van de contracten van Technisch Directeur Jan Streuer en hoofdtrainer Ron Jans betreffende het seizoen ‘21/’22 uiteraard gewoon door. In de winterstop verwachten we hierover te kunnen berichten.”