Van der Lely denkt aan vertrek bij FC Twente

Borghuis per direct weg bij FC Twente

11:23 ENSCHEDE - Fysiektrainer Jan Borghuis vertrekt per direct bij FC Twente. Borghuis treedt in dienst bij PEC Zwolle waar hij de opvolger wordt van oud-Twente-trainer Gerhard Wermink. Wermink vertrekt met Oldenzaler Rini Coolen naar het Noorse Rosenborg. Coolen wordt daar hoofd opleiding. Het is de bedoeling dat Borghuis al op 1 januari begint bij Zwolle.