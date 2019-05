Van der Ree en Niemeyer assistent-trainers Garcia Garcia bij FC Twente

FC Twente speelt komend seizoen in shirts van merk Kick's 21

23 mei ENSCHEDE - FC Twente speelt komend seizoen zijn wedstrijden in shirts van Kick's 21. Het merk is exclusief ontwikkeld voor FC Twente door de Elite Group uit Engeland en draagt de naam van oud-middenvelder Kick van der Vall, die ruim twintig jaar een kledingzaak in Enschede runde met dezelfde naam: Kick’s 21.