Van Dinteren blijft bij FC Twente: Assistent van Ron Jans tekent bij

FC Twente Vrouwen bijna kampioen na ruime zege op PSV, maar ook Ajax wint

ENSCHEDE - Het is nog niet officieel, maar de titel kan de vrouwen van FC Twente niet meer ontgaan. Door een 3-0 zege op PSV in eigen huis, is de achtste titel zo goed als een feit. Concurrent Ajax won met 1-4 van Feyenoord, maar heeft met één duel te spelen een achterstand van drie punten én een veel minder doelsaldo.

14 mei