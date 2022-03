Van Dinteren maakt zich meteen populair bij spelers FC Twente

Ook Andries Ulderink ontbrak, waardoor Van Dinteren zijn vuurdoop beleefde als hoofdcoach. „We hebben vooraf contact gehad met Ron en hij zei: we hebben contact, maar niet teveel. Jij zit in die wedstrijd en dan werkt dat niet.”



Dus zagen de tv-kijkers zaterdagavond geen gênante situatie zoals donderdag bij Feyenoord toen assistent-trainer John de Wolf op de bank al bellend instructies doorkreeg van de zieke hoofdtrainer Arne Slot.



„Jeffrey (De Visscher, assistent trainer, red.) had tijdens de wedstrijd en in de rust wat appcontact met Ron en dat was het”, aldus Van Dinteren, die tegen PEC meteen werd getest. „Dit leer je niet op de cursus”, doelde Van Dinteren op de 28.000 toeschouwers in het stadion en het spannende wedstrijdverloop.



De staf moest ook regelmatig schakelen. „Dit was echt heel leuk en uitdagend om te doen. Ook omdat PEC Zwolle verschillende systemen speelde en ons tot drie keer toe uitdaagde ons aan te passen”, aldus Van Dinteren. „Zij gingen na een uur ontzettend offensief spelen. Daar hadden we wat problemen mee. Daarom hebben we toen Vlap eraf gehaald en Pierie als extra verdediger gebracht. Dat pakte goed uit.”