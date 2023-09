‘Van Halst directeur Ajax: in De Grolsch Veste moeten ze daar wel even om lachen’

Arnold Bruggink en Jan Streuer volgden wedstrijd tegen Volendam vanuit huis

Om gedoe te voorkomen bleven Arnold Bruggink en Jan Streuer zondagmiddag thuis. Zij lieten na een veelbewogen week het uitduel bij Volendam maar even voor wat het was. Vanaf de bank zagen zij FC Twente relatief simpel winnen van de club waar men in de voorbije periode mee in onmin leefde. Technisch manager Wim Jonk haalde op de wedstrijddag op tv nog eens flink uit naar de Enschedeërs.