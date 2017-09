Van Halst: ‘Natuurlijk staan we achter Hake’

Over de toekomst wil Van Halst geen uitspraken doen. “Dat is afhankelijk van het resultaat en of je groei ziet. Dat hopen we de komende weken te realiseren. René en ik zitten beiden al jaren in het voetbal, we weten hoe het werkt. Maar we gaan morgen weer praten: hoe kunnen we dit ombuigen en zien we groei? Sommige jongens hebben nog geen twee keer met elkaar. Dat moet je ook in gedachten houden.”