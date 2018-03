Van Halst niet langer technisch directeur bij FC Twente

De bestuurlijke veranderingen zijn tot stand gekomen na overleg tussen de directeur, het Stichtingsbestuur en de Raad van Commissarissen. “We hebben de afgelopen dagen zeer intensieve gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen over de situatie waarin we ons bevinden", zegt Rene Takens, voorzitter Raad van Commissarissen. "Naar aanleiding van deze gesprekken zijn we met de directie – maar ook met het stichtingsbestuur – tot de conclusie gekomen dat het nodig is deze stap nu te moeten zetten.”

“Ook de inrichting van de topstructuur van de club gaan we veranderen”, vervolgt Takens. “In het belang van de club hebben we Jan van Halst uitdrukkelijk verzocht aan te blijven als commercieel directeur. Gelukkig heeft hij daarmee ingestemd. Daarnaast gaat FC Twente op zoek naar een nieuwe technisch directeur en zal Erik Velderman de rol van algemeen statutair directeur gaan vervullen.”

Samen één front vormen

Maandag aan het begin van de avond werd duidelijk dat FC Twente niet verdergaat met Gertjan Verbeek. De hoofdtrainer en technisch manager is per direct op non-actief gesteld. “Bij binnenkomst van Gertjan waren de verwachtingen hooggespannen", zegt Velderman. "Helaas is het anders uitgepakt. Dat is voor ons allemaal een teleurstelling. De reden dat Gertjan ook de rol van technisch manager vervulde was zodat Jan zich meer kon gaan toeleggen op commercie. Dat traject gaan we nu versneld in door Jan volledig vrij te maken voor commercie en daarnaast gaat de club dan op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Onder leiding van onze nieuwe hoofdscout Evert Bleuming richten we ons op komend seizoen. Nu tellen eerst de komende wedstrijden. We hebben Marino gevraagd het seizoen af te maken, hij heeft hierop positief geantwoord. We staan voor een grote opgave en we roepen iedereen op om samen met de spelers één front te vormen. Want alleen door samen te knokken komen we hier uit.”

Volledig scherm Erik Velderman, de nieuwe algemeen directeur van FC Twente

