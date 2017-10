Van Halst: 'Nu verder praten met Verbeek en puntjes op de i zetten'

FC Twente en Hake kwamen vrijdagavond tot een akkoord over een afkoopsom. Hake blijft dus niet bij FC Twente, zoals aanvankelijk het plan was. Van Halst ging er niet te breed op in. ,,Daar zetten we nu een streep onder."

Over de opvolger was Van Halst duidelijker. Gertjan Verbeek lijkt vrijwel zeker de nieuwe trainer te worden in Enschede. ,,Er zijn een paar gesprekken geweest. We gaan nu verder praten met Verbeek. Dat zijn allerlei voorwaarden. We moeten de puntjes even op de i zetten." Van Halst verwacht dat het in de komende dagen rond komt.