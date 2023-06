Van Istanboel naar De Lutte en Enschede: er is hoog bezoek op komst in De Grolsch Veste

Update Ajax-spe­ler Steven Berghuis deelt na afloop klap uit bij spelersbus: ‘Ik heb spijt, dit had ik niet moeten doen’

Ajax-speler Steven Berghuis heeft zondagmiddag na de wedstrijd tegen FC Twente een klap uitgedeeld. Op een filmpje is te zien dat Berghuis uithaalt, terwijl hij op het punt staat om de spelersbus in te stappen. Volgens een getuige was zijn actie een reactie op een racistische uitspraak van een aanwezige.