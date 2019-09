Van Leeuwen boos over ingrijpen VAR: ‘Dit is de dood voor het voetbal’

Van Leeuwen is het totaal niet eens met de straf voor Nakamura. “We zitten met een groot onrechtwaardigheidsgevoel nu. Je wint in Sittard, maar je gaat met een bitter gevoel naar huis. Het probleem is alleen dat als je in beroep gaat bestaat de kans dat je nog meer wedstrijden krijgt”, aldus Van Leeuwen. “In het rapport staat namelijk dat er sprake was van ernstig gemeen spel en voor hetzelfde geld krijg je daar vier duels voor.”

Van Leeuwen baalt als een stekker van de interventie van de VAR. “Dit is de dood voor voor het voetbal”, noemt hij het zelfs. “De VAR zit zondag in een bunker en heeft geen enkel gevoel voor de context van de wedstrijd. Hij heeft geen idee dat die ene strook van het veld spekglad was, en dat veel spelers constant uitgleden. Daardoor leek de sliding van Keito ook erger dan het was. Zelfs de speler van Fortuna (Passlack, red.) vond het geen rode kaart.”

Strafschoppen