Van Leeuwen trots op ‘meest gecompliceerde transfer ooit’

‘Te midden van grote concurrentie, is FC Twente erin geslaagd het Japanse toptalent Keito Nakamura van Gamba Osaka aan te trekken'. Met deze niet alledaagse openingszin kondigde de Enschedese club gisteren op de eigen site de komst van de nieuwe speler aan. Die ronkende tekst is veelzeggend. De ervaren technisch directeur Ted van Leeuwen heeft in zijn loopbaan bijna ontelbaar veel transfers gedaan. ,,Maar dit was de meest gecompliceerde van allemaal", merkt hij op.