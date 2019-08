Van Leeuwen: ‘We hebben de constructie met Verdonk geaccepteerd’

ENSCHEDE - Dat Calvin Verdonk maar een half jaar tekent bij FC Twente is ongebruikelijk, erkent FC Twente. „Toch hebben we deze constructie geaccepteerd”, zegt Ted van Leeuwen, de technisch directeur.

De afweging voor de club om toch voor Verdonk te gaan was snelheid: „We kennen Calvin, hij heeft het gewenste profiel, is direct inzetbaar, heeft het gewenste niveau en past in de speelwijze. Het is geweldig dat hij Twente wil helpen en ons daarmee wat meer lucht verschaft een alternatieve oplossing te vinden.” Dat Verdonk maar voor een half jaar wil tekenen, komt omdat hij graag in januari naar de Amerikaanse competitie wil.

Verdonk (22) is de vervanger van José Matos, die een knieblessure heeft en de rest van het seizoen niet meer inzetbaar is. De nieuweling sluit zaterdag aan bij de selectie van FC Twente en is zondag inzetbaar thuis tegen RKC. „Het is natuurlijk geen optimale voorbereiding, maar het kon niet anders”, zegt Van leeuwen.

Zuivere voorzet

Verdonk was deze week met zijn club Feyenoord in Georgië en keert vrijdag terug in Nederland. „Feyenoord heeft het ons vooraf laten weten en we zijn daarmee akkoord gegaan”, aldus Van Leeuwen daarover. Hij vindt Verdonk goed in het plaatje passen. „Hij is goed opgeleid, offensief ingesteld, maar doet dat heel gedisciplineerd. Hij heeft bovendien een zuivere voorzet.”