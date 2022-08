Van Wolfswinkel: ‘Het leek wel of we op schoolreisje waren’

„We leken wel een stel kleuters die op schoolreisje in Florence waren”, toonde Van Wolfswinkel zich kritisch over de ontluisterende eerste helft. „Dit is niet hoe je wilt beginnen. Wij maken teveel fouten. Het begint al bij de eerste lange bal. We doen ons dit zelf aan. Het was gewoon heel beroerd. De dingen die we moeten doen en waarin we goed zijn, kwamen we niet na. Dat gold ook voor de afspraken. Het was alsof we spelers hadden die onder de indruk waren. We schoten alle ballen zomaar naar voren.”