Van Wolfswinkel laat spelers FC Twente als ballerina dansen: ‘Dit is een van mijn leukste teams’

FC Twen­te-speelsters plaatsen zich voor EK onder 17 jaar

ENSCHEDE - De Twentse voetbalsters Fieke Kroese, Sterre Kroezen en Wieke Kaptein hebben zich met Oranje onder 17 geplaatst voor het EK in juni in Bosnië & Herzegovina. De ploeg won met grote overmacht het kwalificatietoernooi in Portugal.

23 maart