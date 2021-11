Van Wolfswinkel worstelt, net als FC Twente, maar soms is één rake trap voldoende

Als Ricky van Wolfswinkel naar de stip loopt, moet het wel heel gek lopen wil hij niet scoren. De spits is een specialist. Eén rake trap, de maximale oogst. De kunst om de druk te weerstaan, is niet aan iedereen besteed. In de eredivisie was hij tot aan zaterdagavond bij twaalf van de dertien pogingen vanaf elf meter succesvol. Een ongekend hoge score. Onlangs in de beker tegen de amateurs van OSS’20 schoot hij voor de verandering over, maar dat kwam vooral door een gebrek aan concentratie. Dit keer op het naargeestige Kasteel - of moet je zeggen spookslot? - stroomde er ijswater door de aderen toen hij na lang wachten op de var en de scheidsrechter in de slotfase aanlegde. „Tuurlijk zat die penalty tegen Oss nog in mijn hoofd, maar dat is nu wel weg”, aldus Van Wolfswinkel.