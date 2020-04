Vandaag precies een jaar geleden vierde FC Twente feest (en verloor een fan zijn vinger)

Wij blikken terug op die bijzondere dag en op dat hele jaar vol hoogte- en dieptepunten.

1. De naar de titel, de bevrijding en de wederopstanding

Nog één keer: het eerste divisie-jaar van FC Twente door de ogen van verslaggevers Leon ten Voorde en Fardau Wagenaar.

2. Reconstructie van een bijzonder jaar

Het succes van FC Twente kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Over een wonderlijk jaar, waarin trainer Marino Pusic steeds verder alleen kwam te staan.Lees hier de reconstructie.

Volledig scherm © BSR Agency

3. Fan raakt vinger kwijt bij veldbestorming Grolsch Veste.

De huldiging, het is een hoofdstuk apart die dag. Iets te enthousiaste fans blijven de officiële ceremonie maar verstoren, tot irritatie van andere fans op de tribune. Uiteindelijk komt het goed en gaat de huldiging op het veld gewoon door. Voor één fan komt het niet goed, die verliest een vinger tijdens het beklimmen van een hek. Een foto daarvan circuleert op internet.

4. De blijdschap van een man met pijn

De opluchting droop er vanaf bij Wout Brama, een jaar geleden. Een last viel van zijn schouders, Twente promoveerde naar de eredivisie. De captain zelf zou maanden last ondervinden van een blessure waarmee hij tegen beter weten in doorspeelde. Bekijk hieronder de vrolijke reacties van toen.

5. Plaatjes om bij te verlekkeren

De voetballoze maanden doen pijn in het hart van de liefhebber. Geen strijd, geen passie, geen pijn, geen spel. FC Twente komt dit seizoen niet meer in actie, zo werd gisteren bekend. Daarom blikken we hieronder nog maar eens terug met extra veel foto's van die speciale kampioensdag in de Veste vorig jaar.

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © VI Images

Volledig scherm © VI Images

Volledig scherm © VI Images

Volledig scherm © VI Images

Volledig scherm © VI Images

Volledig scherm © VI Images

Volledig scherm © ANP/VI Images

Volledig scherm © ANP/VI Images