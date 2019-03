VAR Bas Nijhuis beoordeelt de strafschoppen van FC Twente

1. FC Twente-Sparta: 2-1 (17 augustus)



Het moment: Het is de openingswedstrijd van het seizoen. Bij de stand van 1-1, vlak voor rust, valt Tom Boere - met de rug naar het doel - na een duel met een Sparta-verdediger. TV-commentator Evert ten Napel zegt met overslaande stem: „Dit is een zwaaaaaaare beslissing van Kamphuis (de scheidsrechter, red.). Is dit wel een penalty? Ik had ’m niet gegeven.”



Het oordeel: „Het is inderdaad een zware beslissing, maar de verdediger schampt wel degelijk de aanvaller. Hoe lichtjes ook, er is contact. Ik snap bij de tegenpartij de twijfel, maar de VAR gaat hiermee akkoord. Een terechte penalty.”