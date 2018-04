Velderman: ‘We willen koste wat kost in een jaar terug’

ENSCHEDE – FC Twente wil koste wat kost in een seizoen terugkeren naar de eredivisie. Dat is de boodschap die directeur Erik Velderman op de ochtend na de grootste deceptie in de historie van de club afgaf. ,,We willen zo min mogelijk bezuinigen op het voetbalbedrijf’’, aldus Velderman.

,,Als alles bij elkaar is geraapt moeten wij keuzes maken over de wijze waarop we het team gaan samenstellen. We proberen in samenwerking met Evert Bleuming, Marino Pusic en Michel Jansen een team bij elkaar te brengen.’’

Veel hangt af van de komst van de nieuwe technische man. Die moet de club niet alleen oprapen, maar ook klaarmaken voor de toekomst. ,,We hebben gesprekken gevoerd met meerdere mensen’’, aldus Velderman. ,,Maar het is niet chique om nu op namen in te gaan, die mensen nog ergens onder contract staan. We hopen daar wel zo snel mogelijk duidelijkheid over te kunnen verschaffen, maar we kunnen mensen niet dwingen. ’’ Duidelijk is wel dat Pusic bij de club blijft. Het is nog niet bekend welke functie hij gaat bekleden.

Individuele contracten