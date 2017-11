Verbeek: ‘Als dit de norm is, hoeven Twente-supporters zich geen zorgen te maken’

Een memorabel debuut werd hem maar net door de neus geboord. In blessuretijd passeerde Stefan Thesker zijn eigen doelman en bezorgde PSV daarmee de overwinning. Maar daarvoor toonde FC Twente veerkracht. En dat stemde Verbeek tevreden. “Ik denk niet dat er nu iets is om spelers wat te verwijten. We hebben moeilijke fases gehad en hebben geknokt voor wat we waard waren”, blikte hij terug.

Hij vond vooral dat zijn ploeg zichzelf tekort deed. “Een gelijkspel had deze wedstrijd verdiend. Maar ze hebben lef getoond, veerkracht getoond en verantwoordelijkheid genomen. In de 92e minuut een eigen doelpunt is zuur. Ik ben niet gefrustreerd, maar teleurgesteld in het resultaat. Niet in de jongens. Met wat geluk hadden we hier een punt gepakt.”

Verbeek hoopt dat het optreden tegen PSV maatgevend is voor zijn ploeg. “Het is de winst, dat we nu in een uitwedstrijd laten zien wat Twente ook in thuiswedstrijden heeft laten zien. Als dit de norm is, hoeven Twente-supporters zich geen zorgen te maken. Maar dan moet je wel zorgen dat die norm is. Het is zaak dat we dit doorzetten in wedstrijden waarin we met de concurrenten moeten zien af te rekenen. Want PSV is uiteindelijk geen concurrent van ons.”