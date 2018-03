Verbeek en Van Halst dit seizoen niet meer op tv als analist

"Alles wat je nu doet, wordt in een negatief daglicht geplaatst", zei Van Halst. "Dat begrijpen we heel goed. Daarom hebben we afgesproken dat we dat de rest van het seizoen niet meer doen.''

Zondagavond kwam ledenvereniging Twente, verenigt! nog met een statement. De belangenbehartigers gaven daarin aan dat de tv-optredens van Verbeek en Van Halst hen een doorn in het oog zijn. Volgens Twente, verenigt! zou de focus van de trainer en technisch directeur moeten liggen op het voorkomen van degradatie naar de Jupiler League, in plaats van dat hun mening te geven over andere clubs.

Strijdvaardigheid

In gesprek met FC Twente TV gaf Van Halst tevens aan zich zorgen te maken over FC Twente. "Iedereen maakt zich zorgen. We willen maar één ding en dat is dat FC Twente in de eredivisie blijft. Dan kan je hier met een gebogen hoofd rond gaan lopen of toch proberen rechtop te lopen. We moeten door blijven strijden. Iedereen wist dat wij van heel ver moesten komen en daar worden we nu ook in sportief opzicht mee geconfronteerd. Er wordt echt een beroep gedaan op de strijdvaardigheid. Dat voel ik nog wel intern en gelukkig ook bij de supporters, maar dat ze bezorgd zijn begrijp ik ook."