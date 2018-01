Verbeek haalt oude bekende naar FC Twente

Cijferspel: zeggen de cijfers wat anders over Hidde ter Avest dan de publieke opinie?

18:21 ENSCHEDE - Hidde ter Avest krijgt de laatste weken veel kritiek. Afgelopen zaterdag was de directe tegenstander van Hidde ter Avest, Steven Bergwijn, al na vier minuten goed voor een assist op de 0-1. Daarna kwam hij echter niet of nauwelijks meer in de problemen. Zeggen de cijfers wat anders over Hidde ter Avest dan de publieke opinie?