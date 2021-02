Verbeek had hem bij FC Twente niet zo nodig, nu is Ultee het succesnummer van Fortuna

interview jans en wormuth De ‘supermaand’ zit erop, laat februari maar komen: trainers FC Twente en Heracles vol vertrouwen

2 februari Superjanuary zit erop en de transfermarkt is gesloten. Hoe zijn FC Twente en Heracles deze intensieve maand doorgekomen? FC Twente-trainer Ron Jans is ondanks de magere oogst nog vol vertrouwen en Frank Wormuth, zijn collega in Almelo, is op dit moment een tevreden mens.