Verbeek hamert op overleven: 'Zo kan FC Twente niet degraderen'

Hij hamerde afgelopen week op de overlevingsmodus. En dat was zaterdagavond tegen Ajax terug te zien. “Ze hebben in de overlevingsmodus gespeeld, strijd geleverd, beleving getoond en nooit opgegeven. Daarmee, en met deze aanhang, kan FC Twente niet degraderen. Maar alleen onder die voorwaarden”, zei Verbeek.

Vooraf gaf Verbeek al aan dat zijn ploeg meer wilskracht aan de dag moest leggen dan Ajax, om een punt te kunnen pakken. “Want Ajax heeft de betere spelers. Dat is geen schande. Daarom spelen ze bij Ajax”, aldus Verbeek. “Maar wat gelijk is, is het leveren van strijd, passie en beleving en wilskracht tonen. En daarmee kunnen we beter zijn dan Ajax. Dat zijn ook kwaliteiten.”

Dat zag hij vanaf de eerste minuut terug. “Als je zo begint, krijg je publiek achter je. Jammer dat je op basis van strijd afgestraft wordt door een scheidsrechter die zo de regels hanteert. Zo krijg je twee vrije trappen kregen”, aldus Verbeek over de momenten, waarmee Ajax op 2-0 kwam. Maar de ploeg gaf niet op. “In de tweede helft heb ik een beroep gedaan op de wilskracht. ‘Wat willen jullie? Leg je je er bij neer of ga je er nog een keer voor? Laar maar zien wat je wilt.’

FC Twente kwam daardoor op gelijke hoogte. “Volkomen terecht”, constateerde Verbeek. “En in die fase hadden we zelfs kans op voorsprong te komen.” Het werd uiteindelijk 3-3. Met dank aan een vraag uit de spelersgroep, eerder deze week: ‘Wat doen we met vrije trappen op de middellijn’, klonk de vraag van enkele spelers. Het antwoord van Verbeek: “Breng ‘m er lekker in. Dan zijn we dichterbij het doel.”