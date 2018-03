Verbeek herkent zich niet in kritiek

Zo stond in deze krant geschreven dat de chemie tussen hem en een deel van de spelersgroep totaal is verdwenen. ,,Of ik alles heb gelezen? Dat doe ik mezelf niet aan’’, zegt Verbeek. ,,Dan hoef ik al die verschrikkelijke dingen die jullie (doelt op de pers, red.) schrijven tenminste niet te lezen. Maar uiteraard zijn mij bepaalde dingen wel ter ore gekomen. Jullie interpretatie van de situatie van nu, wordt neergezet als de waarheid, maar dat wil niet zeggen dat het ook de waarheid is. De medewerkers van mij hebben alles wel meegekregen en die ervaren de dingen 180 graden anders.’’

Gesprekken

Hypocriet

De RvC heeft in dat gesprek wel aangeven dat het niet gelukkig is met de tv-optredens van Verbeek en technisch directeur Jan van Halst. Verbeek vindt de kritiek op zijn rol als analist vorige week zaterdag bij FOX onterecht. ,,Nee, ik begrijp niets van het statement van Twente Verenigt’’, zegt hij. ,,Maar om geen olie op het vuur te gooien, ga ik niet meer op tv. Maar ik vind het hypocriet. Als we tien punten meer hadden gehad, had niemand er een punt van gemaakt. John van ’t Schip zie ik regelmatig aanschuiven, John den Brom was deze week op tv en bij Studio Voetbal zit ook regelmatig een collega. Daar hoor ik niemand over. Ik werk keihard voor Twente. Gisteren was mijn dochter jarig, maar ik ben om 7 uur de deur uitgegaan en was om 7 uur ’s avonds thuis. Ik had de ochtend ook thuis met haar door kunnen brengen, omdat we toen met het eerste elftal geen programma hadden. Ik werk twaalf uur op een dag omdat de club in de brand staat en ik vind dat dat nodig is.’’