Verbeek hoopt op snel akkoord met PSV over Maher

De middenvelder wil graag naar Enschede vertrekken om met zijn oude trainer herenigd te worden en FC Twente probeert hem daarom op huurbasis in te lijven. Het gaat om de laatste contractmaanden van Maher in Eindhoven, die niet kan rekenen op een verlenging van zijn arbeidsovereenkomst met PSV.

Momenteel zijn Jan van Halst namens FC Twente en Marcel Brands namens PSV in gesprek om een overgang in kannen en kruiken te kunnen maken. PSV gunt Maher een nette overtocht naar Oost-Nederland, maar de middenvelder verdient de komende maanden nog ongeveer een half miljoen euro in Eindhoven. PSV is wel bereid hierin mee te denken, maar zal normaal gesproken niet het complete bedrag willen betalen. Maher is sowieso een fikse verliespost voor de Eindhovenaren, omdat hij in 2013 voor 6,5 miljoen euro van AZ naar PSV ging.

Graag komende maanden huren

Brands gaf eerder deze week aan Maher het liefst te verkopen en op die manier afscheid te nemen, maar de financiële middelen van FC Twente zijn daarvoor te beperkt. Verbeek: "PSV is nu in Amerika en door het tijdsverschil is het niet mogelijk elk uur van de dag te onderhandelen. Wij willen hem graag de komende maanden huren. Het is niet zo dat we sowieso al akkoord zijn met Adam. Wat er gebeurt, hangt ook van PSV af."