Verbeek: 'Kans dat er in de winter wat bij komt is niet zo groot'

ENSCHEDE - Tien nederlagen, maar negen punten en plek 16 op de ranglijst: FC Twente overlegt op dit moment de cijfers van een degradatiekandidaat. En dus klinkt, na de veelbesproken trainerswissel, de roep om versterkingen. Maar hoe reëel is het dat er, na de dertien nieuwe spelers in de zomer, in januari verdere aanvulling komt?

Trainer en technisch manager Gertjan Verbeek trapt op de rem. "De kans dat er in de winter wat bij komt is niet zo groot", zegt hij. "Niet omdat we niet willen, maar omdat we niet kunnen. Natuurlijk juichen we het toe als er een directe versterking komt, maar vind je die op dit moment? In de situatie waarin we zitten is het moeilijk iets te doen."

Kwantiteit

Bij zijn aanstelling, ruim een maand geleden, liet Verbeek al weten dat hij sowieso geen voorstander is van tussentijdse aankopen. "We geloven daar niet in. Je hebt het vorig jaar gezien aan de clubs die in de winter paniekaankopen hebben gedaan. Wat heeft het ze gebracht? Helemaal niks", zegt Verbeek. "Kwaliteit gaat voor kwantiteit. In de scouting zijn we stappen aan het maken, maar die is nog lang niet geoptimaliseerd. Als je een voortreffelijke scouting hebt staan, en je bent voor 95 procent overtuigd van de kwaliteiten van een speler, dan zou je het kunnen doen. Maar kwantiteit zorgt alleen maar voor onrust in de selectie, want je haalt wel een positie binnen."

Gok

Verbeek vraagt zich tegelijkertijd af waar de kwaliteit zit die FC Twente per direct beter maakt. "Een Jupiler League-club laat op dit moment alleen spelers gaan als ze er centen voor kunnen beuren. Nou, dat geld is er niet", zegt hij. "Dan kom je uit bij wissels. Wissels van clubs in het rechterrijtje? Die maken ons niet beter. En clubs in het linkerrijtje? Laten die hun wissels gaan? Ook in die gevallen moet je je afvragen of dat versterkingen zijn. Vervolgens kom je in het buitenland terecht en ga je kijken bij pakweg Manchester City. Maar daar zijn alleen heel jonge spelers beschikbaar. Je krijgt de mooiste beelden te zien, de doelpunten die ze hebben gemaakt op een achterafveldje op drie hoog. De gok is vaak ontzettend groot."

Huurlingen

FC Twente heeft in het verleden regelmatig een tijdelijk noodverband aangelegd door een speler te huren. "Dan moet je het weer van zaakwaarnemers en tipgevers hebben en die praten alleen maar in hun eigen straatje", meent Verbeek. "De kans is groot dat er dan een jongen komt die net wel, net niet in de basis staat. Dus geen speler van het niveau Ünal. Zo'n huurling zegt in maart: 'Ik speel wel weinig', en belt z'n zaakwaarnemer. En dan? Een gehuurde speler gaat in een hotel zitten en spreekt de taal niet. Voordat hij is gewend, zit het seizoen erop."

Scherp blijven

Uiteraard gooit Verbeek niet meteen de deur dicht bij de komende transferwindow. "Wij blijven scherp op ontwikkelingen en als we iemand kunnen halen, dan zullen we het niet laten. Maar we vinden dat je een speler niet alleen voor nu moet halen, maar ook meteen voor volgend seizoen en het seizoen erop. En niet iemand voor zes maanden. Bij Heerenveen deden ze dat met spelers uit Scandinavië. Daar liepen de contracten vaak af op 1 januari. Dan haal je spelers eigenlijk voor het seizoen erop, en hebben ze eerst een half jaar om te acclimatiseren."